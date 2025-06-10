Глава минздрава США распустил комитет по вакцинации

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший уволил всех 17 членов консультативного комитета по иммунизационной практике при Центре контроля и профилактики заболеваний.

Кеннеди заявил, что члены комитета находятся в ситуации конфликта интересов, поскольку большинство из них финансируются фармацевтическими компаниями. По его словам, комитет не отклонил ни одной вакцины и фактически штампует разрешения без надлежащей проверки.

Глава минздрава – давний активист антипрививочного движения, однако перед утверждением на должность министра обещал сохранить существующие стандарты. Следующее заседание комитета должно было состояться 25 июня. Неясно, удастся ли сформировать комитет заново за столь короткий срок.