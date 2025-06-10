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15 июня – забастовка в больничной кассе "Клалит" в районе Иерусалима

время публикации: 10 июня 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 10 июня 2025 г., 10:52
15 июня – забастовка в больничной кассе "Клалит" в районе Иерусалима
Flash90/Miriam Alster

10 июня стало известно о намерении "Гистадрута" провести в воскресенье, 15 июня, забастовку больничной кассы "Клалит" в Иерусалимском регионе.

"После года безуспешных попыток Гистадрута достичь взаимопонимания с руководством больничной кассы "Клалит" в Иерусалимском регионе – попыток, включавших неоднократные просьбы о признании рабочего комитета и сотрудничестве на благо работников и общества, – региональное отделение Гистадрута недавно было вынуждено объявить состояние трудового конфликта. В течение всего последнего периода руководство "Клалит" в регионе действовало в одностороннем порядке, нанося ущерб правам работников и, как следствие, качеству медицинского обслуживания жителей региона... Несмотря на многочисленные попытки Гистадрута достичь взаимопонимания, руководство решило прекратить контакты с представителями рабочих. Поэтому, не имея выбора и в качестве последнего средства, Гистадрут вынужден объявить забастовку в воскресенье 15 июня 2025 года во всех клиниках больничной кассы "Клалит" в районе Иерусалима, включая Бейтар-Иллит, Бейт-Шемеш и долину реки Иордан. Забастовка будет продолжаться до тех пор, пока от руководства не поступит четкий и адекватный ответ", – сказано в сообщении пресс-службы "Гистадрута".

Председатель Иерусалимского регионального отделения "Гистадрута" Дани Бонфил сообщил, что в забастовке примут участие около 460 клиник и около 1750 сотрудников. "Мы сожалеем, что вынуждены зайти так далеко, и призываем руководство "Клалит" вернуться за стол переговоров и действовать ответственно по отношению к своим сотрудникам и всему населению", – заявил он.

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