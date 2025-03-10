Больница "Ланиадо" выплатит компенсацию незамужним женщинам за отказ в ЭКО

Окружной суд Центрального округа постановил, что больница "Ланиадо" в Нетании выплатит по 1800 шекелей каждой из 1320 женщин, которым больница отказала в прохождении экстракорпорального оплодотворения на основании того, что они не состоят в зарегистрированном браке.

Также суд издал постановление, предписывающее больнице "предоставлять весь комплекс услуг, оказываемых в клинике репродуктивной медицины больницы, всем пациенткам, нуждающимся в них, независимо от вопроса об их личном статусе".

Иск был подан жительницей Нетании, не состоящей в браке, страдающей от проблем с фертильностью, которой в течение 2014 года больница отказала в запросе на получение процедуры экстракорпорального оплодотворения из-за того, что она не была зарегистрирована как замужняя в регистре населения.

Больница возражала против проведения процедур, основываясь на будущих опасениях, что ребенок, который родится, не будет зарегистрирован как потомок отца, и это может повлечь за собой различные галахические проблемы для новорожденного.

Иск был одобрен как коллективный решением окружного суда Центрального округа еще в 2017 году. Больница подала апелляцию в Верховный суд, который в 2022 году отклонил ее, постановив, что политика больницы, дискриминирующая пациенток на основании "личного статуса", нарушает Закон о правах пациента.