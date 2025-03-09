В Нью-Джерси прошла конференция для потенциальных репатриантов врачей

В Нью-Джерси состоялось мероприятие MedEx, в котором приняли участие около 500 человек. Около сотни участников изъявили желание получить израильскую лицензию на работу врачом.

Эта конференция проводится в рамках национальной программы по поддержке репатриации, инициированной министерством алии и интеграции, министерством здравоохранения, организацией "Нефеш ба-Нефеш" при поддержке Еврейского агентства Сохнут.

Программа призвана ускорить репатриацию медицинских работников, имеющих еврейские корни.

В этом году после того, как министерство здравоохранения Израиля признало специальность "ассистент врача", в конференции приняли участие десятки обладателей этой специальности.

В конференции принимали участие представители больниц "Зив", "Ихилов", "Пории", "Шиба", "Адаса". Заинтересованные в репатриации врачи могли им задать свои вопросы.