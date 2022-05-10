Коронавирус в мире: 518 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 10 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6278010 человек (+1488 за сутки), около 518 млн заразились, около 39 млн инфицированы в настоящее время, около 473 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1024752 умерших

Бразилия – 664248

Индия – 524093 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 377049 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324350

Перу – 212957

Великобритания – 176424

Италия – 164573

Индонезия – 156396

Франция – 146856

Иран – 141189

Колумбия – 139809

Германия – 137020

Аргентина – 128729

Польша – 116138

Украина – 108449

Испания – 104869

ЮАР – 100533

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6297

Бразилия – 3084

Польша – 3075

США – 3063

Аргентина – 2801

Италия – 2729

Колумбия – 2695

Россия – 2582

Великобритания – 2574

Украина – 2508

Мексика – 2468

Испания – 2241

Франция – 2241

ЮАР – 1656

Иран – 1642

Германия – 1626

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 84 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 25 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 18 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн