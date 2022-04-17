NYT: исследования ВОЗ показывают, что реальная смертность от коронавируса в несколько раз выше официальных данных

Исследования, проведенные Всемирной организацией здравоохранения и, в частности, израильским экспертом Ариэелем Карлински, показали, что реальная смертность от коронавируса в мире в несколько раз превышает официально публикуемые данные, пишет газета The New York Times.

По оценке ВОЗ, от коронавируса с весны 2020 года до конца 2021 года в мире умерли около 15 миллионов человек. По официальным данным, основанным на отчетах министерств здравоохранения различных стран, смертей от COVID-19 на сегодняшний день немногим более 6 миллионов.

Публикация этих данных в течение нескольких месяцев откладывается из-за возражений со стороны властей Индии, пишет NYT. ВОЗ приходит к выводу, что именно в этой стране было больше всего не учтенных смертей от коронавируса: не менее 4 миллионов, а вовсе не полмиллиона, как следует из отчетов индийского минздрава. Но власти Индии оказывают давление на ВОЗ, требуя не публиковать эти данные.

Пресс-секретарь ВОЗ Амна Смаилбегович заявила NYT, что организация планирует публикацию отчета в этом месяце (в апреле 2022 года).

В публикации NYT названы и другие страны, которые явно занижают данные по смертности от коронавируса. Это, в частности, Индонезия и Египет. Затруднен сбор данных в странах Африки.

Явным образом значительно занижены официальные показатели смертности от коронавируса в России, где минздрав заявляет о примерно 370 тысячах умерших, а Росстат отмечает избыточную смертность – более 1 млн человек (эти данные близки к оценке ВОЗ по РФ).

Весьма сомнительны и официально публикуемые данные о смертности от коронавируса по Китаю.

Израильский экономист Ариэль Карлински, создавший и поддерживающий базу данных о смертности в мире и работавший с ВОЗ, отмечает, что власти разных стран "очень разумно опасаются последствий" публикации точных данных о смертности от коронавируса. Огласка подобных сведений может привести к резкому росту недовольства властями, не справившимися с задачами по борьбе с эпидемией.