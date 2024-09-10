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Комары-носители западно-нильской лихорадки выявлены в Ришон ле-Ционе и Араве

время публикации: 10 сентября 2024 г., 09:42 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 09:44
Комары-носители западно-нильской лихорадки выявлены в Ришон ле-Ционе и Араве
James Gathany/CDC via AP

Министерство охраны окружающей среды и министерство здравоохранения сообщают о выявлении в Ришон ле-Ционе и в региональном совете Арава (к югу от Мертвого моря) комаров – носителей вируса западно-нильской лихорадки.

Выявлены новые случаи заражения людей этой тяжелой болезнью.

Вновь публикуются инструкции для населения, выполнение которых может снизить опасность заражения западно-нильской лихорадкой:

1) Необходимо очистить общественную канализацию, а также осушить источники стоячей воды, которые становятся средой обитания комаров.

2) Необходимо удалить, накрыть или перевернуть все емкости, в которых может собираться вода, например, старые шины, ведра или бочки. Важно не допускать застаивания воды в цветочных горшках и кашпо, сливать или менять на ежедневной основе воду в вазах для цветов и в поилках для домашних животных. Домашние бассейны рекомендуется накрывать, ливневые желоба прочищать и осушать. Необходимо удалить ветошь и старые неиспользуемые предметы, в которых может скапливаться вода.

3) Важно принимать меры против комариных укусов: наносить на тело репелленты от насекомых, устанавливать аксессуары для отпугивания комаров в комнатах. Следует уменьшить площадь подверженной укусам кожи, надевая длинную светлую одежду. Следует включать вентиляторы в комнатах и когда вы находитесь на улице. На окна и дверные проемы следует установить сетки от насекомых.

4) Министерство экологии также призывает людей обращаться в органы местной власти, на территории которых обнаружены вышеописанные источники разведения комаров, и информировать их о прорывах в канализации, стоячей воде и других опасностях.

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