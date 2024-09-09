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В Израиле утверждено создание национальной базы вакцинации

время публикации: 09 сентября 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 22:35
В Израиле утверждено создание национальной базы вакцинации
Wisam Hashlamoun/Flash90

Депутаты Кнессета утвердили в итоговом чтении законопроект депутата Элиягу Барухи ("Яадут а-Тора"), предусматривающий создание единой национальной базы данных по вакцинации населения.

Закон наделяет министерство здравоохранения полномочиями по консолидации баз данных центров матери и ребенка ("Типат Халав"), больничных касс, больниц, призывных пунктов, клиник вакцинации перед поездками за границу, с целью создания единой базы.

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