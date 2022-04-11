Коронавирус в мире: 499 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 11 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6203372 человек (+1519 за сутки), более 499 млн заразились, более 44 млн инфицированы в настоящее время, около 449 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1012151 умерших
Бразилия – 661309
Индия – 521722
Россия – 371716 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323725
Перу – 212486
Великобритания – 169759
Италия – 160748
Индонезия – 155626
Франция – 143288
Иран – 140616
Колумбия – 139719
Германия – 132311
Аргентина – 128198
Польша – 115635
Украина – 108118
Испания – 103104
ЮАР – 100096
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6289
Бразилия – 3073
Польша – 3061
США – 3026
Аргентина – 2791
Колумбия – 2695
Италия – 2666
Россия – 2545
Украина – 2499
Великобритания – 2478
Мексика – 2465
Испания – 2204
Франция – 2187
ЮАР – 1651
Иран – 1637
Германия – 1570
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 27 млн
Германии – 23 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 15 млн
Италии – 15 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме 10 млн
В Израиле 3997863 заражений, 10584 заболевших умерли. Относительная смертность: 1135 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: менее 0,3%.
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