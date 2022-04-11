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NEWSru.co.il :: Здоровье11 апреля 2022 г., 16:38

В Израиль доставлены 500 тысяч порций вакцины от полиомиелита

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В Израиль доставлены 500 тысяч порций вакцины от полиомиелита

Министерство здравоохранения и правительство Израиля продолжают предпринимать усилия для того, чтобы предотвратить вспышку полиомиелита в стране. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в воскресенье, 10 апреля, в Израиль приземлился самолет, доставивший 500 тысяч порций вакцины.

В ближайшие недели Израиль должен получить еще около 2 млн порций вакцины.

Отметим, что в прошлом месяце несколько заразившихся детей были выявлены в Иерусалиме, возбудитель полиомиелита был обнаружен во время мониторинга канализационных вод в Тверии, Модиин-Илите, в Бейт-Шемеше, что говорит о распространении вируса по стране.


Минздрав сообщил, что у 4-летней девочки в результате заражения развился частичный паралич, еще у 8 детей заболевание проходит бессимптомно.

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