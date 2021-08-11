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NEWSru.co.il :: Здоровье11 августа 2021 г., 13:43

СМИ: правительство готовится к 2400 тяжелобольных коронавирусом в сентябре и выделяет до 2 млрд шекелей

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СМИ: правительство готовится к 2400 тяжелобольных коронавирусом в сентябре и выделяет до 2 млрд шекелей

В среду, 11 августа, с 17:00 будет проходить заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом, на котором будет обсуждаться вопрос ужесточения правил "зеленого стандарта" в условиях четвертой волны эпидемии и пути сдерживания штамма "дельта".

Специалисты минздрава рекомендуют распространить действие "зеленого стандарта" на учреждения, на которые до сих пор он не распространялся. Например, на гостиницы, бассейны, музеи и т.д. Рекомендуется распространить действие "зеленого сертификата" на детей старше трех лет. Это значит, что для участия в любом мероприятии детям придется проходить тест на коронавирус. Могут быть введены ограничения на количество участников мероприятий, проводимых в частном секторе: 50 человек в помещении, и до 100 человек на улице.

По данным сайта Ynet, правительство готовится к тому, что уже в сентябре в больницах Израиля могут находиться 2400 больных COVID-19 в тяжелом состоянии. В связи с этим планируется значительно увеличить численность медицинского персонала, который будет заниматься этой проблемой, в том числе в гериатрических центрах.


Напомним, что до сих пор максимальное число тяжелобольных в Израиле не превышало 1200 человек (пик в январе 2021 года, когда уже полным ходом шла вакцинация).

Сайт N12/"Мако" пишет, что стоимость новой программы борьбы с эпидемией оценивается в сумму от 1,5 до 2 миллиардов шекелей. Дополнительный бюджет позволит в короткие сроки увеличить число оборудованных мест для тяжелобольных и увеличить численность медперсонала, который будет оказывать помощь таким больным не только в больницах, но также в гериатрических центрах и на дому.

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