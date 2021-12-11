Эльраи-Прайс: специалисты рассматривают новый алгоритм вакцинации от коронавируса

В субботу, 11 декабря, глава службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс сообщила в интервью каналу N12, что специалисты рассматривают новый алгоритм вакцинации от коронавируса, при котором временная пауза между второй дозой вакцины и "бустером" будет составлять всего три месяца, а не полгода, как это было раньше.

Накануне исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме заявили, что в Израиле началась пятая волна эпидемии коронавируса. Ученые призвали правительство сделать все возможное для того, чтобы остановить распространение штамма "омикрон" до получения исчерпывающей информации об этом варианте коронавируса. По состоянию на 11 декабря в Израиле подтверждены уже 55 случаев заражения "омикроном".