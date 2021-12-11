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NEWSru.co.il :: Здоровье11 декабря 2021 г., 19:55

Минздрав: в Израиле подтверждены уже 55 случаев заражения "омикроном"

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Минздрав: в Израиле подтверждены уже 55 случаев заражения "омикроном"

Минздрав Израиля сообщил, что, по состоянию на 11 декабря, подтверждены еще 20 случаев заражение штаммом коронавируса "омикрон". Таким образом, общее число зараженных "омикроном" израильтян достигло 55 человек.

36 из них недавно вернулись из ЮАР, Великобритании, Франции, США, ОАЭ, Беларуси, Венгрии, Италии и Намибии. Еще 11 человек не были за границей, но контактировали с теми, кто недавно вернулся из Великобритании и ЮАР. Восемь человек считаются заразившимися "омикроном" непосредственно в Израиле.

Из 55 зараженных 42 человека вакцинированы или перенесли коронавирус менее чем полгода назад.


Также существует предположение, что "омикроном" заражен еще 51 человек (результаты их тестов пока не получены).

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