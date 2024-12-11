Минздрав предупреждает: выпрямление волос может привести к почечной недостаточности

Министерство здравоохранения распространило повторное предупреждение о рисках, сопряженных с применением содержащих глиоксиловую кислоту средств для выпрямления волос. В последние годы в минздрав поступали сообщения о случаях госпитализации здоровых молодых женщин, у которых развилась острая почечная недостаточность вскоре после процедуры выпрямления волос.

По указанию генерального директора министерства здравоохранения была создана экспертная комиссия по изучению возможной причинно-следственной связи между выпрямлением волос и почечной недостаточностью. По результатам работы комиссия представила свои рекомендации, в соответствии с которыми минздрав отменил лицензии на косметические средства, содержащие глиоксиловую кислоту.

Министерство здравоохранения работает над изменением нормативных требований в сфере парикмахерских и косметических салонов, а также информирует специалистов, работающих в вышеназванных областях, о возможности развития почечной недостаточности, связанной с использованием содержащих глиоксиловую кислоту средств для выпрямления волос. Этот вопрос изучают также в Европе, где были выявлены подобные случаи.

Минздрав указывает, что симптомы почечной недостаточности появляются через несколько часов после контакта с глиоксиловой кислотой в косметическом средстве: это боли в животе или нижней части спины, тошнота и/или рвота. В случае появления любого из этих симптомов, следует как можно скорее проконсультироваться с врачом, указав факт использования средства для выпрямления волос.