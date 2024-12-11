Загрязнение воздуха связано с ростом уровня депрессии

Новое исследование выявило связь между уровнем загрязнения воздуха и повышенным риском депрессии у людей.

Совместное исследование Харбинского медицинского университета и Университета Крэнфилда, охватившее 17708 участников, проходило с июня 2011 года по март 2012 года. Далее каждые 2-3 года проводились дополнительные этапы наблюдений, при этом небольшое число новых участников включалось в выборку. После стартового этапа было организовано четыре последующих опроса, состоявшихся в 2013, 2015, 2018 и 2020 годах.

Для определения симптомов депрессии ученые использовали 10-пунктовый опросник Центра эпидемиологических исследований депрессии. Участников просили указать, как часто они сталкивались с каждым из указанных состояний в течение недели, предшествовавшей исследованию. Для оценки загрязнения воздуха группа ученых использовала показатели диоксида серы (SO₂), мелкие частицы (PM2.5) и оксид углерода (CO).

Результаты исследование показали, что у участников, которые проживали в тех провинциях Китая, где показатели загрязнения воздуха были самыми высокими, намного чаще диагностировались депрессивные расстройства. Всего в течение срока наблюдения было зафиксировано 5830 случаев появления новых симптомов депрессии.

Авторы исследования подчеркнули важность комплексного подхода к управлению качеством воздуха для улучшения как физического, так и психического здоровья. Контроль над выбросами SO₂ и других ключевых загрязнителей способен существенно снизить нагрузку депрессии на систему общественного здравоохранения, особенно среди наиболее уязвимых групп, включая людей среднего и пожилого возраста.