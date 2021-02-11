Коронавирус в Израиле: менее 68 тысяч зараженных, за сутки умерли около 30 больных COVID-19

В четверг, 11 февраля, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Как и в предыдущие дни этой недели, отчет был опубликован с опозданием, а затем данные в нем менялись без объяснения причин.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 711981 заразившихся (+5565 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 67808 человек (-2636).

638908 (+8169) выздоровели после коронавируса.

5265 (+32) заболевших COVID-19 умерли.

1599 (-7) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1027 (+7) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 387 (-1) из них в критическом состоянии, 315 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 76359 тестов. В 7,5% случаев выявлялся коронавирус.

Почти 80% зараженных моложе 50 лет; Более 92% умерших были старше 60 лет; 67% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; более 65% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В течение последних недель, по мере проведения вакцинации, в коронавирусных отделениях заметно сократилось число пожилых людей в тяжелом состоянии, но возросло число людей младше 60 лет, тяжело переносящих COVID-19.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 85 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 93 – как "оранжевые", среди "зеленых" нет крупных городов. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 75% израильтян.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит). По этому адресу можно уточнить и "цвет" своего населенного пункта.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на 11 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 3685515 человек (около 69 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 2326783 человек (около 70 тыс. за последние сутки). Речь идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию всех граждан старше 16 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 91% граждан, вакцинированы двумя дозами 81%, в категории 80-89 – 88%/80%, 70-79 – 95%/88%, 60-69% – 79%/70%, 50-59 – 71%/53%, 40-49 – 61%/33%, 30-39 – 45%/17%, 20-29 – 37%/13%, моложе 20 (но не младше 16) – 11%/2%.

Для израильтян: если прошла неделя после второй прививки, здесь можно попытаться оформить сертификат о вакцинации. Сертификат также можно попытаться получить на вашей личной странице на сайте больничной кассы. Если не удается получить этот документ на сайтах (что происходит довольно часто), можно оформить его непосредственно в больничной кассе или позвонить в поликлинику с просьбой прислать документ на электронную почту (в некоторых больничных кассах такой документ присылают только "на факс"). Можно также позвонить в минздрав по телефону *5400.

Израиль на этой неделе перестал быть мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса. На первом месте в мире по этому показателю Объединенные Арабские Эмираты.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. В ТОП-10 по темпам вакцинации: ОАЭ, Израиль, Чили, Великобритания, США, Мальта, Бахрейн, Сербия, Польша, Швейцария.

С 7 февраля, в соответствии с решением правительства Израиля, снят режим "жесткого карантина", однако многие ограничения остаются в силе.

Отменен запрет на удаление от места жительства более чем на 1000 метров. Таким образом, граждане Израиля могут свободно путешествовать по стране. Отныне никому не запрещено отдыхать на морском побережье. Открыты национальные парки и заповедники.

Открыты парикмахерские и салоны красоты.

Отменен запрет на прием гостей, разрешено находиться в чужом доме.

Открываются офисы и бизнесы, не ведущие прием посетителей.

Возобновили работу циммеры. Однако принимать они могут только членов семьи, проживающих под одной крышей.

Кафе и рестораны могут оказывать услуги в режиме take away.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Все граждане по-прежнему обязаны носить защитные маски, выходя из дома. Обязательным является соблюдение социальной дистанции (2 метра).

Система образования

С 11 февраля в "зелены", "желтых" и некоторых "оранжевых" населенных пунктах возобновила работу начальная школа, открылись детские сады. Подробности

Магазины, за исключением продовольственных и продающих предметы первой необходимости, пока не могут вести прием посетителей.

Закрыты гостиницы (за исключением циммеров).

Не работают спортзалы и бассейны.

Общепит

Кафе и рестораны могут работать только в режиме take away. Принимать посетителей пока нельзя. Многие заведения закрыты.

Общественный транспорт

С 7 февраля количество автобусов на линиях увеличено до 75% от обычного числа. Также увеличено количество автобусов на особо востребованных маршрутах. Это делается для того, чтобы предотвратить скопление пассажиров в салоне автобуса.

Допустимая вместимость городского транспорта увеличена до 49 человек, междугороднего транспорта – до 45 человек. Эта квота не распространяется на людей, передвигающихся в инвалидном кресле, и занимающих в общественном транспорте специально отведенные для них места.

Религиозные обряды

В одном помещении могут находиться не более пяти человек, что исключает миньян. На открытом воздухе могут собираться до 10 человек. Эти ограничения повсеместно нарушаются.

Полеты за границу и прилет в Израиль

Вечером 9 февраля министерский кабинет по борьбе с коронавирусом утвердил новые правила для въезжающих в Израиль, в соответствии с которыми лица, получившие прививку от коронавируса или переболевшие, перед посадкой в самолет должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Кроме того, после приземления в аэропорту Израиля будет необходимо сделать еще один тест на COVID-19. В отличие от пассажиров рейса, не имеющих "зеленого паспорта", эта категория путешественников будет освобождена от принудительного карантина.

Согласно новым правилам, лицам, находившимся в контакте с больным коронавирусом, будет разрешена посадка на рейс только после 10-дневного карантина и двух отрицательных тестов на COVID-19.

Новые правила вступят в силу через 96 часов, чтобы дать возможность обладателям "зеленых паспортов" и переболевшим подготовиться к поездке и пройти тесты.