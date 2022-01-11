Иерусалим:
5 - 13°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье11 января 2022 г., 10:54

Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 783 человека

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 783 человека

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 11 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 783 пациента с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 17525 заразившихся коронавирусом. 25216 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10684204, 9732018 заразившихся выздоровели, 317687 скончались.


В скором времени ожидается пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 74 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 68 млн человек (46% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 8 млн человек.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 11 января 2022
Коронавирус в мире: свыше 311 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:54 Данные властей России о коронавирусе: объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 783 человека
10:26 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 186 тысяч зараженных, 700 из них госпитализированы
09:25 Минфин и минздрав готовятся к 4000 госпитализированных с COVID-19: дополнительный бюджет – 500 млн шекелей
08:22 Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 219 больных COVID-19 умерли
06:45 Коронавирус в мире: свыше 311 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
20:37 Гендиректор Pfizer признался, что сомневается в необходимости четвертой дозы вакцины
20:13 СМИ: 90% больных в тяжелом состоянии заражены штаммом "омикрон"
17:18 Зарка заявил, что у минздрава пока недостаточно данных, чтобы сравнивать точность экспресс-тестов и ПЦР-тестов
13:24 Новые распоряжения по домашним экспресс-тестам: брать мазок и из горла, и из носа
12:24 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: около 134 тысяч зараженных, более 600 из них госпитализированы
Загрузка...