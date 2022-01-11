Коронавирус в мире: свыше 311 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 11 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5512468 человек (+6431 за сутки), более 311 млн заразились, около 45 млн инфицированы в настоящее время, около 261 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 861336 умерших
Бразилия – 620142
Индия – 484213
Россия – 316904 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 300412
Перу – 203067
Великобритания – 150230
Индонезия – 144136
Италия – 139265
Иран – 131915
Колумбия – 130395
Франция – 125718
Аргентина – 117543
Германия – 114887
Польша – 99761
Украина – 97325
ЮАР – 92530
Испания – 90136
Турция – 83843
Румыния – 59027
Филиппины – 52293
Венгрия – 39947
Чили – 39285
Чехия – 36624
Вьетнам – 34531
Эквадор – 33706
Малайзия – 31696
Болгария – 31672
Канада – 30863
Пакистан – 28974
Бельгия – 28459
Бангладеш – 28105
Тунис – 25670
Ирак – 24212
Египет – 21995
Таиланд – 21850
Греция – 21479
Нидерланды – 21088
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6031
Болгария – 4611
Венгрия – 4151
Чехия – 3410
Румыния – 3100
Бразилия – 2886
Польша – 2640
США – 2579
Аргентина – 2565
Колумбия – 2522
Бельгия – 2439
Италия – 2309
Мексика – 2293
Украина – 2246
Великобритания – 2195
Россия – 2170
Тунис – 2138
Греция – 2076
Чили – 2029
Испания – 1927
Франция – 1920
Эквадор – 1867
Иран – 1541
ЮАР – 1531
Германия – 1365
Нидерланды – 1227
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 63 млн человек. Около 36 млн в Индии. Около 23 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 11 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 7 млн в Германии, Италии, Испании. Более 6 млн в Аргентине, Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии.
Коронавирус был выявлен у 1557604 израильтян, 8271 из них умерли. Относительная смертность: 887 на 1 млн (88-е место в мире).
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