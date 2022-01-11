Коронавирус в мире: свыше 311 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 11 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5512468 человек (+6431 за сутки), более 311 млн заразились, около 45 млн инфицированы в настоящее время, около 261 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 861336 умерших

Бразилия – 620142

Индия – 484213

Россия – 316904 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 300412

Перу – 203067

Великобритания – 150230

Индонезия – 144136

Италия – 139265

Иран – 131915

Колумбия – 130395

Франция – 125718

Аргентина – 117543

Германия – 114887

Польша – 99761

Украина – 97325

ЮАР – 92530

Испания – 90136

Турция – 83843

Румыния – 59027

Филиппины – 52293

Венгрия – 39947

Чили – 39285

Чехия – 36624

Вьетнам – 34531

Эквадор – 33706

Малайзия – 31696

Болгария – 31672

Канада – 30863

Пакистан – 28974

Бельгия – 28459

Бангладеш – 28105

Тунис – 25670

Ирак – 24212

Египет – 21995

Таиланд – 21850

Греция – 21479

Нидерланды – 21088



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6031

Болгария – 4611

Венгрия – 4151

Чехия – 3410

Румыния – 3100

Бразилия – 2886

Польша – 2640

США – 2579

Аргентина – 2565

Колумбия – 2522

Бельгия – 2439

Италия – 2309

Мексика – 2293

Украина – 2246

Великобритания – 2195

Россия – 2170

Тунис – 2138

Греция – 2076

Чили – 2029

Испания – 1927

Франция – 1920

Эквадор – 1867

Иран – 1541

ЮАР – 1531

Германия – 1365

Нидерланды – 1227



Коронавирус был выявлен у 1557604 израильтян, 8271 из них умерли. Относительная смертность: 887 на 1 млн (88-е место в мире).