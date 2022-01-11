Украина: за сутки выявлено более 5000 заразившихся коронавирусом, 219 больных COVID-19 умерли
11 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97544 человек (+219 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3709871 (+5429 за сутки).
3522547 (+7761 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,8 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,0 млн украинцев (33%). Третью, "бустерную", дозу получили 28 тысяч человек.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 11 января 2022
Коронавирус в мире: свыше 311 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: свыше 311 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам