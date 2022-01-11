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NEWSru.co.il :: Здоровье11 января 2022 г., 12:42

В США человеку впервые пересадили сердце генетически модифированной свиньи

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В США человеку впервые пересадили сердце генетически модифированной свиньи

Американские специалисты первыми в мире сделали операцию по пересадке человеку сердца генетически модифицированной свиньи, сообщает CNN.

Получателем свиного сердца стал 57-летний житель Мэриленда Дэвид Беннетт, страдавший смертельным сердечным заболеванием.

Три гена, которые делают свиные органами не совместимыми с иммунной системой человека, были удалены. Также был удален один ген, чтобы предотвратить рост сердечных тканей. Вместо этого свинье были внедрены шесть человеческих генов.


Операция была проведена три дня назад, пациент пока чувствует себя нормально.

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