Израиль надеется получить новую партию вакцин Pfizer в августе, желающие могут привиться вакциной Moderna

Глава израильского правительства Нафтали Беннет ведет переговоры с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла, пытаясь ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса.

Согласно предварительному договору с Pfizer, Израиль должен получить новую партию вакцин только в сентябре, однако в Иерусалиме пытаются договориться о том, чтобы часть этой партии прибыла в Израиль уже в августе.

В Иерусалиме также рассчитывают перенести на август получение 700 тысяч доз, которые должна передать Израилю в октябре Южная Корея.

10 июля был последний день, когда в Израиле можно было получить первую дозу вакцины Pfizer.

Утром 11 июля министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил в эфире радиостанции "Кан Бет", что взрослые израильтяне, не получившие ни одной дозы вакцины, могут с этого дня получить вакцину против коронавируса компании Moderna.