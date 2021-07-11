Израиль надеется получить новую партию вакцин Pfizer в августе, желающие могут привиться вакциной Moderna
Глава израильского правительства Нафтали Беннет ведет переговоры с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла, пытаясь ускорить доставку в Израиль новой партии вакцин против коронавируса.
Согласно предварительному договору с Pfizer, Израиль должен получить новую партию вакцин только в сентябре, однако в Иерусалиме пытаются договориться о том, чтобы часть этой партии прибыла в Израиль уже в августе.
В Иерусалиме также рассчитывают перенести на август получение 700 тысяч доз, которые должна передать Израилю в октябре Южная Корея.
10 июля был последний день, когда в Израиле можно было получить первую дозу вакцины Pfizer.
Утром 11 июля министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц заявил в эфире радиостанции "Кан Бет", что взрослые израильтяне, не получившие ни одной дозы вакцины, могут с этого дня получить вакцину против коронавируса компании Moderna.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
Суббота – последний день, когда подростки 12-15 лет могут получить первую дозу вакцины Pfizer