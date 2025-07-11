Новая технология может помочь онкологическим больным сохранить волосы во время химиотерапии

Ученые заявили, что им удалось найти "эффективное двойное средство", способное помочь онкологическим пациентам избежать потери волос в ходе химиотерапии. Разработанный подход сочетает охлаждение кожи головы – метод, при котором пациенты носят специальные охлаждающие шапочки для снижения воздействия химиопрепаратов на волосяные фолликулы – с применением лосьона, содержащего антиоксиданты. Некоторые из этих веществ естественным образом присутствуют в красном винограде.

Ученым из Университета Шеффилд Халлам удалось точно установить оптимальную температуру охлаждения кожи головы, при которой максимально эффективно сохраняются волосы во время химиотерапии. Охлаждающие шапочки уже применяются некоторыми пациентами, проходящими лечение, для уменьшения выпадения волос. Их действие основано на сужении кровеносных сосудов в коже головы, что ограничивает поступление химиопрепаратов к волосяным фолликулам.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Pharmacology, ученые выделили волосяные фолликулы из кожи головы и вырастили их в лабораторной среде, после чего подвергли воздействию химиотерапевтических препаратов для анализа их реакции. Команда выяснила, что охлаждение кожи головы до температуры 18°C может эффективно защищать волосяные фолликулы от повреждений, тогда как температура 26°C оказывается недостаточной. Кроме того, ученые установили, что местное применение антиоксидантов может усилить защитный эффект охлаждения и помочь предотвратить выпадение волос.