Персонализированные вакцины от рака замедляют рецидив опухоли, пока только у мышей

Группа исследователей из Университета Висконсина в Мадисоне использует недавно выявленный побочный продукт гибели раковых клеток для разработки индивидуальных вакцин, способных предотвратить повторное развитие агрессивных опухолей. Команда уже показала, что их подход может замедлять рецидив опухолей у мышей с тройным негативным раком груди и меланомой. Эти виды рака часто возвращаются после удаления опухоли, а прогноз для пациентов с такими диагнозами остактся неблагоприятным.

В недавнем исследовании ученые создали особые микроскопические капсулы для доставки иммуностимулирующего препарата. Эти капсулы они поместили в гидрогель, который можно вживлять в полость, оставшуюся после удаления опухоли. Используя модель меланомы у мышей и две разные модели тройного негативного рака груди, включая вариант с опухолью, полученной от человека, ученые сравнили свою вакцину с другими существующими подходами. Результаты показали, что мыши, получившие гидрогель с такими капсулами, жили значительно дольше остальных.

Этот метод потенциально может использоваться при любом типе рака, склонном к рецидиву, включая рак поджелудочной железы и глиобластому – наиболее распространенную и агрессивную форму опухоли мозга. Его универсальность связана с тем, что созданные в лаборатории везикулы содержат молекулярную информацию, уникальную для конкретных раковых клеток пациента, благодаря чему иммунный ответ направляется точно на них. Дополнительное преимущество подхода – его локализованное действие. В отличие от большинства противораковых вакцин, вводимых через систему кровообращения и вызывающих риск серьезных побочных эффектов, этот метод предполагает введение везикул прямо в область, где была удалена опухоль.

Хотя для применения этого метода на людях потребуются дополнительные исследования на мышах и других животных, команда с уверенностью смотрит на его перспективы. В ходе эксперимента несколько мышей, получивших наивысшую дозу препарата, не заболели раком на протяжении всего периода наблюдения.