Разработан алкотестер на метанол, который может предотвратить отравления

Австралийские ученые создали прототип алкотестера, способного распознавать метанол – токсичное вещество – даже в малых количествах в алкогольных напитках или в выдыхаемом воздухе. Специалисты из Университета Аделаиды разработали компактный беспроводной датчик метанола размером около одного квадратного сантиметра. Он способен надежно выявлять метанол при концентрации всего 50 частиц на миллиард – что значительно ниже уровня, опасного для здоровья – как в парах алкоголя, так и в дыхании человека.

Метод, представленный в журнале Sensors Американского химического общества, основывался на сочетании графена – проводящего и чувствительного материала – с металлоорганическим каркасом, пористой структурой, способной распознавать метанол по его молекулярному размеру. Эти материалы были нанесены на керамическую поверхность с помощью 3D-печати, подобно чернилам, чтобы сформировать сенсор.

По словам ученых, устройство пока находится на стадии прототипа и еще не вышло в массовое производство. Однако, благодаря использованию недорогих компонентов и простому процессу, технология легко масштабируется.

Современные методы обнаружения метанола зачастую недоступны в тех регионах, где отравления этим веществом происходят наиболее часто. Один из таких методов – газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией – требует сложного оборудования и высокой квалификации специалистов. Этот метод основан на испарении веществ и их разделении по размеру молекул и химическим свойствам.

Новый датчик использует иной принцип отделения метанола от этанола: металлоорганические каркасы в его составе действуют как "молекулярная ловушка", специально нацеленная на захват молекул метанола.