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NEWSru.co.il :: Здоровье11 мая 2022 г., 09:45

Эпидемия коронавируса в Израиле: число зараженных растет, число госпитализированных сокращается

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Эпидемия коронавируса в Израиле: число зараженных растет, число госпитализированных сокращается

В среду, 11 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4098969 случаев заражения коронавирусом. Число зараженных снова растет.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 73755 тестов. В 3% случаев выявлялся коронавирус.


В настоящий момент заражены 18366 человек (+251 за сутки, в последние дни этот показатель растет).

10749 заболевших COVID-19 умерли (+8 за сутки, уточнены данные за последние дни).

394 заболевших в больницах (-24 за сутки; 2,1% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 113 пациентов (+1 за сутки; 0,6% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 47 (-5) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,93 (растет в последние дни).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 88% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 17/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 5/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 18, привитых давно (более полугода) – 4, полностью привитых – 61. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.


Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 11 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6707901 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6137462 человек (65% населения страны). 4490027 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 805099 человек (9% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Отмена обязательного ношения масок в закрытых помещениях

Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
- больницы, поликлиники и аптеки;
- организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
- учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
- международные авиарейсы;
- также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.


С 20 мая отменяется процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион".

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