Коронавирус в мире: за неделю заражаемость и смертность снизились

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 11 мая 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. По данным ВОЗ, в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации (в частности, это касается Индии, России и др.).

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 518479620 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (3,8 млн новых заразившихся за неделю; на 5% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6280233 из них умерли (14 тысяч за неделю; на 18% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (рост на 37% по сравнению с позапрошлой неделей, за счет уточнения данных о смертности).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек

1. США – 83778760 выявленных заразившихся, 1025104 (+3523) умерших, летальность 1,2%

2. Индия – 43110185, 524103 (+183), 1,2% (по данным ВОЗ, умерших гораздо больше)

3. Бразилия – 30594388, 664443 (+678), 2,2%

4. Франция – 29021224, 146979 (+717), 0,5%

5. Германия – 25490156, 137222 (+1039), 0,6%

6. Великобритания – 22144628, 176424 (+1105), 0,8%

7. Россия – 18237227, 377150 (+858), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

8. Южная Корея – 17658794, 23491 (+412), 0,1%

9. Италия – 16872618, 164731 (+842), 1,0%

10. Турция – 15046779, 98861 (+60), 0,7%

11. Испания – 12058888, 105123 (+455), 0,9%

12. Вьетнам – 10681214, 43058 (+14), 0,4%

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 11 мая)

1. Перу – 6297

2. Болгария – 5401

3. Босния и Герцеговина – 4864

4. Венгрия – 4812

5. Северная Македония – 4458

6. Черногория – 4325

7. Грузия – 4229

8. Хорватия – 3918

9. Чехия – 3744

10. Словакия – 3659