Коронавирус в мире: за неделю заражаемость и смертность снизились
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 11 мая 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. По данным ВОЗ, в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации (в частности, это касается Индии, России и др.).
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 518479620 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (3,8 млн новых заразившихся за неделю; на 5% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6280233 из них умерли (14 тысяч за неделю; на 18% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (рост на 37% по сравнению с позапрошлой неделей, за счет уточнения данных о смертности).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек
1. США – 83778760 выявленных заразившихся, 1025104 (+3523) умерших, летальность 1,2%
2. Индия – 43110185, 524103 (+183), 1,2% (по данным ВОЗ, умерших гораздо больше)
3. Бразилия – 30594388, 664443 (+678), 2,2%
4. Франция – 29021224, 146979 (+717), 0,5%
5. Германия – 25490156, 137222 (+1039), 0,6%
6. Великобритания – 22144628, 176424 (+1105), 0,8%
7. Россия – 18237227, 377150 (+858), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
8. Южная Корея – 17658794, 23491 (+412), 0,1%
9. Италия – 16872618, 164731 (+842), 1,0%
10. Турция – 15046779, 98861 (+60), 0,7%
11. Испания – 12058888, 105123 (+455), 0,9%
12. Вьетнам – 10681214, 43058 (+14), 0,4%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 11 мая)
1. Перу – 6297
2. Болгария – 5401
3. Босния и Герцеговина – 4864
4. Венгрия – 4812
5. Северная Македония – 4458
6. Черногория – 4325
7. Грузия – 4229
8. Хорватия – 3918
9. Чехия – 3744
10. Словакия – 3659
Израиль в этом списке на 84-м месте (1153 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 10749 умерших (+50 за неделю).
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