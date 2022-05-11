Коронавирус в мире: более 518 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 11 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6280233 человек (+2223 за сутки), более 518 млн заразились, около 39 млн инфицированы в настоящее время, более 473 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1025104 умерших

Бразилия – 664443

Индия – 524103 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 377150 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324465

Перу – 212968

Великобритания – 176424

Италия – 164731

Индонезия – 156416

Франция – 146979

Иран – 141192

Колумбия – 139809

Германия – 137222

Аргентина – 128729

Польша – 116150

Украина – 108449

Испания – 105123

ЮАР – 100559

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6297

Бразилия – 3085

Польша – 3075

США – 3064

Аргентина – 2801

Италия – 2732

Колумбия – 2694

Россия – 2582

Великобритания – 2574

Украина – 2508

Мексика – 2469

Испания – 2247

Франция – 2243

ЮАР – 1657

Иран – 1642

Германия – 1628

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 84 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 25 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 18 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн