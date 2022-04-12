Коронавирус в мире: свыше 500 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6205928 человек (+2556 за сутки), более 500 млн заразились, около 44 млн инфицированы в настоящее время, около 450 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1012461 умерших

Бразилия – 661389

Индия – 521723

Россия – 371964 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323727

Перу – 212486

Великобритания – 170107

Италия – 160863

Индонезия – 155674

Франция – 143466

Иран – 140650

Колумбия – 139725

Германия – 132311

Аргентина – 128233

Польша – 115635

Украина – 108139

Испания – 103104

ЮАР – 100096



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6289

Бразилия – 3073

Польша – 3061

США – 3027

Аргентина – 2792

Колумбия – 2695

Италия – 2668

Россия – 2547

Украина – 2499

Великобритания – 2483

Мексика – 2465

Испания – 2204

Франция – 2189

ЮАР – 1651

Иран – 1637

Германия – 1570



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 27 млн

Германии – 23 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 16 млн

Италии – 15 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме 10 млн

