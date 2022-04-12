Коронавирус в мире: свыше 500 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6205928 человек (+2556 за сутки), более 500 млн заразились, около 44 млн инфицированы в настоящее время, около 450 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1012461 умерших
Бразилия – 661389
Индия – 521723
Россия – 371964 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323727
Перу – 212486
Великобритания – 170107
Италия – 160863
Индонезия – 155674
Франция – 143466
Иран – 140650
Колумбия – 139725
Германия – 132311
Аргентина – 128233
Польша – 115635
Украина – 108139
Испания – 103104
ЮАР – 100096
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6289
Бразилия – 3073
Польша – 3061
США – 3027
Аргентина – 2792
Колумбия – 2695
Италия – 2668
Россия – 2547
Украина – 2499
Великобритания – 2483
Мексика – 2465
Испания – 2204
Франция – 2189
ЮАР – 1651
Иран – 1637
Германия – 1570
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 27 млн
Германии – 23 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 16 млн
Италии – 15 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме 10 млн
В Израиле 4006177 заражений, 10591 заболевших умерли. Относительная смертность: 1136 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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