Украина: за сутки выявлено около 5300 заразившихся коронавирусом, 238 больных COVID-19 умерли

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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