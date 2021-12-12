Украина: за сутки выявлено около 5300 заразившихся коронавирусом, 238 больных COVID-19 умерли
12 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 91027 человек (+238 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3559092 (+5275 за сутки).
3195913 (+11626 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,1 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 12,4 млн украинцев (30%).
В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 12 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 270 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 270 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам