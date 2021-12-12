Коронавирус в мире: около 270 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5317942 человек (+5093 за сутки), около 270 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 243 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 817789 умерших

Бразилия – 616859

Индия – 475434

Мексика – 296620

Россия – 288351 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 201650

Великобритания – 146387

Индонезия – 143929

Италия – 134765

Иран – 130661

Колумбия – 129056

Франция – 120383

Аргентина – 116760

Германия – 106208

Украина – 90789

ЮАР – 90116

Польша – 88414

Испания – 88381

Турция – 78969

Румыния – 57636

Филиппины – 50096

Чили – 38646

Венгрия – 36429

Чехия – 34377

Эквадор – 33498

Малайзия – 30862

Канада – 29910

Болгария – 29486

Пакистан – 28830

Бангладеш – 28022

Вьетнам – 27611

Бельгия – 27504

Тунис – 25427

Ирак – 23965

Таиланд – 21169

Египет – 21015

Нидерланды – 20074



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 5995

Болгария – 4290

Венгрия – 3785

Чехия – 3202

Румыния – 3025

Бразилия – 2873

Аргентина – 2550

Колумбия – 2498

США – 2450

Бельгия – 2358

Польша – 2340

Мексика – 2266

Италия – 2234

Великобритания – 2140

Тунис – 2119

Украина – 2094

Чили – 1997

Россия – 1975

Испания – 1889

Эквадор – 1858

Франция – 1838

Иран – 1527

ЮАР – 1492

Германия – 1262



Коронавирус был выявлен у 1349741 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).