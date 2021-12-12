Коронавирус в мире: около 270 млн заразились, более 5,3 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 12 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5317942 человек (+5093 за сутки), около 270 млн заразились, около 22 млн инфицированы в настоящее время, около 243 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 817789 умерших
Бразилия – 616859
Индия – 475434
Мексика – 296620
Россия – 288351 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 201650
Великобритания – 146387
Индонезия – 143929
Италия – 134765
Иран – 130661
Колумбия – 129056
Франция – 120383
Аргентина – 116760
Германия – 106208
Украина – 90789
ЮАР – 90116
Польша – 88414
Испания – 88381
Турция – 78969
Румыния – 57636
Филиппины – 50096
Чили – 38646
Венгрия – 36429
Чехия – 34377
Эквадор – 33498
Малайзия – 30862
Канада – 29910
Болгария – 29486
Пакистан – 28830
Бангладеш – 28022
Вьетнам – 27611
Бельгия – 27504
Тунис – 25427
Ирак – 23965
Таиланд – 21169
Египет – 21015
Нидерланды – 20074
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 5995
Болгария – 4290
Венгрия – 3785
Чехия – 3202
Румыния – 3025
Бразилия – 2873
Аргентина – 2550
Колумбия – 2498
США – 2450
Бельгия – 2358
Польша – 2340
Мексика – 2266
Италия – 2234
Великобритания – 2140
Тунис – 2119
Украина – 2094
Чили – 1997
Россия – 1975
Испания – 1889
Эквадор – 1858
Франция – 1838
Иран – 1527
ЮАР – 1492
Германия – 1262
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании. Более 9 млн в России. Более 8 млн в Турции и Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1349741 израильтян, 8210 из них умерли. Относительная смертность: 880 на 1 млн (86-е место в мире).
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