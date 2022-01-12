Европейские регуляторы против применения четвертой дозы вакцины от коронавируса

Европейское медицинское агентство (EMA) предупреждает, что четвертая доза вакцины против коронавируса может ослабить иммунную систему.

Высокая частота прививок, согласно заявлению EMA, может привести к "усталости" прививающихся.

EMA публикует данное заявление в связи с тем, что ряд европейских стран обсуждают предоставление населению четвертой дозы вакцины, как это делается в Израиле для людей старше 60 лет.