В Квебеке планируют обложить непривитых налогом и запретить им покупать алкоголь

Премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего объявил о намерении правительства провинции обложить совершеннолетних жителей, не привитых от COVID-19, налогом.

По словам Лего, только 10% жителей провинции не вакцинированы, и на их долю приходится 50% госпитализаций от коронавируса. Размер налога не сообщается, однако подчеркивается, что он будет значительным.

На прошлой неделе министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе сообщил, что правительство приняло решение о допуске в магазины с алкогольной продукцией только посетителей, которые могут предъявить "зеленый паспорт" (свидетельство о вакцинации). Решение вступит в силу с 18 января.