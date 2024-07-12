Минздрав обнаружил следы листерии в пельменях, голубцах и хинкали компании "Ирина"
Компания "Мифалей Ирена ле-Бацек Мемуле" просит покупателей вернуть пельмени и хинкали из партий, в которых проверки министерства здравоохранения обнаружили следы сальмонеллы.
Возврату подлежит следующая продукция с датой производства между 11.04.24 и 30.06.24 и со сроком предпочтительного использования между 11.07.24 и 30.12.24:
- Замороженные голубцы 800 граммов, штрихкод 7290006337030
- Пельмени "Украинские" с говядиной 600 граммов, штрихкод 7290006337054
- Пельмени "Домашние" с говядиной 1,3 кг, штрихкод 7290006337467
- Пельмени "Сибирские" 600 граммов, штрихкод 7290006337498
- Мини-хинкали 600 граммов, штрихкод 7290006337535
- Пельмени с бараниной, 1,3 кг, штрихкод 7290006337443
- Пельмени со свининой, 1,3 кг, штрихкод 7290006337450
- Пельмени с телятиной, 1,3 кг, штрихкод 7290006337474
- Пельмени "Семейные", 1,3 кг, штрихкод 7290006337504
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