Исследование: астма может негативно влиять на память детей

Исследование, проведенное в США, показало, что чем раньше у ребенка развилась астма, тем больше может быть ущерб его памяти.

Американские ученые рассматривают астму как потенциальный источник когнитивных трудностей у детей, такой вывод подтверждают результаты исследования, в котором принимали участие 473 ребенка. Состояние дыхательной системы, по-видимому, влияет на способность детей запоминать детали повседневных событий. При проверке эпизодической памяти у детей 9-10 лет исследователи выяснили, что дети с астмой показали более низкие результаты по сравнению со своими ровесниками без этого заболевания.

Исследователи предполагают, что астма может воздействовать на когнитивное развитие через такие факторы, как хроническое воспаление или нехватка кислорода. Возможные долгосрочные последствия, включая повышенный риск развития таких заболеваний, как деменция, подчеркивают значимость раннего наблюдения.

"Это исследование демонстрирует важность рассмотрения астмы, как потенциального источника когнитивных трудностей у детей. Мы все больше осознаем, что хронические заболевания, не только астма, но и диабет, болезни сердца и другие, могут подвергать детей повышенному риску когнитивных трудностей", – сказала ведущий автор Симона Гетти, профессор психологии в Центре разума и мозга Калифорнийского университета в Дэвисе.