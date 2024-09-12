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Израильская система мониторинга в домах для пожилых людей будет внедрена в Европе

время публикации: 12 сентября 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 14:57
Израильская система мониторинга в домах для пожилых людей будет внедрена в Европе
AP Photo/Frank Augstein

Разработка израильской компании Essence SmartCare, которая помогает пожилым людям жить в домах самостоятельно, начала сотрудничество со шведской платформой управления сигнализацией Skyresponse. Цель совместной работы – интеграция разработки в европейские страны и помощь по уходу за пожилыми людьми.

Центры приема сигналов платформы Skyresponse будут оснащены израильской системой Care@Home, которая включает в себя голосовое управление, радар, реагирующий на падения, персонализированный мониторинг, кнопку экстренной тревоги и усилитель голоса, который позволяет пожилым людям совершать звонки из любой точки дома в ситуации, когда они не могут самостоятельно добраться до телефона.

Партнерство израильской и шведской компаний позволит пожилым людям в Великобритании и странах DACH (Германия, Австрия и Швейцария) получить расширенный доступ к платформе мониторинга Care@Home.

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