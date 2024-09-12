x
12 сентября 2024
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2024
|
12 сентября 2024
|
последняя новость: 12:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Новым директором больницы "Ихилов" назначен профессор Эли Шпехтер

время публикации: 12 сентября 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 12 сентября 2024 г., 12:02
Новым директором больницы "Ихилов" назначен профессор Эли Шпехтер
Yossi Aloni/Flash90

Новым директором больницы "Ихилов" в Тель-Авиве назначен профессор Эли Шпехтер, возглавлявший дерматологическое отделение больницы. Он также станет заместителем директора по исследованием и развитию в медицинском центре "Ихилов".

Эли Шпехтер выходец из Бельгии, его родители пережили Холокост. Во время своей карьеры в медицине он занимал множество руководящих постов, он также является одним из преподавателей медицинского факультета Тель-Авивского университета.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 августа 2024

Хирург, оперировавший Биньямина и Сару Нетаниягу, войдет в совет директоров концерна "Рафаэль"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 апреля 2024

Минздрав запретил замгендиректора больницы "Ихилов" по совместительству возглавить "Шуферсаль"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 января 2023

Перед отставкой Арье Дери добился увеличения на 50% зарплаты гендиректора минздрава