Новым директором больницы "Ихилов" назначен профессор Эли Шпехтер

Новым директором больницы "Ихилов" в Тель-Авиве назначен профессор Эли Шпехтер, возглавлявший дерматологическое отделение больницы. Он также станет заместителем директора по исследованием и развитию в медицинском центре "Ихилов".

Эли Шпехтер выходец из Бельгии, его родители пережили Холокост. Во время своей карьеры в медицине он занимал множество руководящих постов, он также является одним из преподавателей медицинского факультета Тель-Авивского университета.