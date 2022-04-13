Коронавирус в мире: свыше 501 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 13 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6209665 человек (+3737 за сутки), более 501 млн заразились, около 44 млн инфицированы в настоящее время, более 451 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 1013044 умерших
Бразилия – 661552
Индия – 521746
Россия – 372245 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323805
Перу – 212507
Великобритания – 170395
Италия – 161032
Индонезия – 155717
Франция – 143625
Иран – 140678
Колумбия – 139729
Германия – 132599
Аргентина – 128268
Польша – 115696
Украина – 108167
Испания – 103266
ЮАР – 100116
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6290
Бразилия – 3074
Польша – 3063
США – 3029
Аргентина – 2793
Колумбия – 2695
Италия – 2670
Россия – 2549
Украина – 2500
Великобритания – 2487
Мексика – 2465
Испания – 2207
Франция – 2192
ЮАР – 1651
Иран – 1638
Германия – 1574
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 27 млн
Германии – 23 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 16 млн
Италии – 15 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме 10 млн
В Израиле 4011666 заражений, 10601 заболевших умерли. Относительная смертность: 1137 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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