Коронавирус в мире: свыше 501 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 13 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6209665 человек (+3737 за сутки), более 501 млн заразились, около 44 млн инфицированы в настоящее время, более 451 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 1013044 умерших

Бразилия – 661552

Индия – 521746

Россия – 372245 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323805

Перу – 212507

Великобритания – 170395

Италия – 161032

Индонезия – 155717

Франция – 143625

Иран – 140678

Колумбия – 139729

Германия – 132599

Аргентина – 128268

Польша – 115696

Украина – 108167

Испания – 103266

ЮАР – 100116



В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6290

Бразилия – 3074

Польша – 3063

США – 3029

Аргентина – 2793

Колумбия – 2695

Италия – 2670

Россия – 2549

Украина – 2500

Великобритания – 2487

Мексика – 2465

Испания – 2207

Франция – 2192

ЮАР – 1651

Иран – 1638

Германия – 1574



Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 27 млн

Германии – 23 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 16 млн

Италии – 15 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме 10 млн

