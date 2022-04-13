Коронавирус в мире: заражаемость в течение последней недели продолжала снижаться

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 13 апреля 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 501166658 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (7 млн новых заразившихся за неделю; на 22% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6209687 из них умерли (26 тыс. за неделю; примерно столько же умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в Великобритании (рост почти в 4 раза по сравнению с позапрошлой неделей, в связи с уточнением данных) и в США (снижение на 16% по сравнению с позапрошлой неделей).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек

1. США – 82133342 выявленных заразившихся, 1013044 (+3654) умерших, летальность 1,2%

2. Индия – 43038016, 521746 (+228), 1,2%

3. Бразилия – 30183929, 661552 (+966), 2,2%

4. Франция – 27163629, 143625 (+841), 0,5%

5. Германия – 22936514, 132599 (+1630), 0,6%

6. Великобритания – 21679280, 170395 (+4247), 0,8%

7. Россия – 18018825, 372245 (+1934), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

8. Южная Корея – 15830644, 20034 (+2001), 0,1%

9. Италия – 15404809, 161032 (+929), 1,1%

10. Турция – 14972502, 98462 (+228), 0,7%

11. Испания – 11662214, 103266 (+519), 0,9%

12. Вьетнам – 10272964, 42858 (+505), 0,4%



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 13 апреля)



1. Перу – 6290

2. Болгария – 5359

3. Босния и Герцеговина – 4852

4. Венгрия – 4764

5. Северная Македония – 4443

6. Черногория – 4311

7. Грузия – 4221

8. Хорватия – 3867

9. Чехия – 3715

10. Словакия – 3590

