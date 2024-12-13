Парацетамол может быть небезопасным для пожилых людей

Новое исследование показало, что повторный прием парацетамола у людей старше 65 лет может увеличить риск развития желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и почечных проблем.

Группа ученых из Ноттингемского университета проводила исследование на основе данных Clinical Practice Research Datalink-Gold. Участники были в возрасте 65 лет и старше, средний возраст составил 75 лет, все они были зарегистрированы у врача общей практики не менее чем на год в период с 1998 по 2018 год.

Ученые проанализировали медицинские карты 180483 человек, которым в ходе исследования несколько раз назначали парацетамол (не менее двух рецептов за шесть месяцев). Затем результаты их здоровья сравнили с показателями 402478 человек того же возраста, которым не назначали повторный парацетамол.

Результаты показали, что продолжительное использование парацетамола связано с повышенным риском возникновения язвы желудка, сердечной недостаточности, внутренних кровотечений, гипертонии и хронических заболеваний почек.

"Парацетамол уже давно рекомендуется многими руководствами по лечению в качестве препарата первой линии для лечения остеоартрита, особенно для пожилых людей, которые подвержены более высокому риску осложнений, связанных с приемом лекарств", – сказал руководитель исследование профессор Вэйи Чжан.