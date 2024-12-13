Загрязнение воздуха связано с образованием тромбов в венах

Продолжительное воздействие загрязненного воздуха может увеличить вероятность образования тромбов в глубоких венах.

В исследовании, которое проводилось при поддержке Национального института здравоохранения США, приняли участие 6651 человек. Участники жили в одном из шести крупных городов или вблизи них: Нью-Йорк, Балтимор, Чикаго, Лос-Анджелес, Миннеаполис и Уинстон-Сейлем, Северная Каролина.

Исследование учитывало воздействие мелких частиц загрязненного воздуха, диаметром 2,5 микрометра или меньше, которые могут попасть в легкие из различных источников, например, дым от угольных электростанций, лесных пожаров и автомобильные выхлопы. У 248 человек, 3,7% от всей выборки, развились тромбы в глубоких венах, которые потребовали госпитализации. У участников, подвергшихся более высокому уровню воздействия частиц загрязненного воздуха, риск развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) был на 39% выше по сравнению с теми, кто жил в условиях с более низким уровнем загрязнения. У людей, подверженных большему воздействию оксидов азота и диоксида азота – загрязняющих веществ, часто встречающихся в выхлопных газах автомобилей, – риск был выше на 121-174%.

Для получения этих результатов исследователи проанализировали связь между госпитализациями с ВТЭ и уровнями загрязнения воздуха, данные о которых были собраны в ходе двухнедельного мониторинга, включая образцы воздуха, взятые из домов участников. Затем они сравнили группы, которые подвергались самым высоким уровням воздействия с теми, кто был наиболее защищен от загрязнения.