"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: начался рост заболеваемости, объявлено, что за сутки от COVID-19 умерли 740 человек
Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 13 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 740 пациентов с диагнозом COVID-19.
В течение дня, по данным штаба, были выявлены 21155 заразившихся коронавирусом (значительно больше, чем в предыдущие дни). 25984 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 10723305, 9784348 заразившихся выздоровели, 319172 скончались.
В скором времени ожидается пятая волна эпидемии, на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".
Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.
По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.
С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.
Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).
По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 75 млн человек (51% населения), полностью вакцинированы 68 млн человек (47% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 8 млн человек.
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