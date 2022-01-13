Коронавирус в мире: около 318 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 13 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5530657 человек (+9142 за сутки), около 318 млн заразились, более 49 млн инфицированы в настоящее время, около 263 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 866882 умерших

Бразилия – 620419

Индия – 485035

Россия – 318432 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 300764

Перу – 203157

Великобритания – 151007

Индонезия – 144150

Италия – 139872

Иран – 131972

Колумбия – 130529

Франция – 126305

Аргентина – 117670

Германия – 115605

Польша – 100938

Украина – 97737

ЮАР – 92830

Испания – 90508

Турция – 84125

Румыния – 59114

Филиппины – 52654

Венгрия – 40083

Чили – 39290

Чехия – 36722

Вьетнам – 34964

Эквадор – 33713

Болгария – 31838

Малайзия – 31738

Канада – 31082

Пакистан – 28992

Бельгия – 28539

Бангладеш – 28111

Тунис – 25731

Ирак – 24225

Египет – 22042

Таиланд – 21886

Греция – 21637

Нидерланды – 21114

Боливия – 20103



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6033

Болгария – 4635

Венгрия – 4165

Чехия – 3419

Румыния – 3105

Бразилия – 2887

Польша – 2672

США – 2596

Аргентина – 2568

Колумбия – 2524

Бельгия – 2446

Италия – 2319

Мексика – 2296

Украина – 2256

Великобритания – 2207

Россия – 2181

Тунис – 2143

Греция – 2092

Чили – 2029

Испания – 1935

Франция – 1928

Эквадор – 1867

Боливия – 1687

Иран – 1541

ЮАР – 1536

Германия – 1373

Нидерланды – 1228



Коронавирус был выявлен у 1636179 израильтян, 8290 из них умерли. Относительная смертность: 889 на 1 млн (89-е место в мире).