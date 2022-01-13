Коронавирус в мире: около 318 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 13 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5530657 человек (+9142 за сутки), около 318 млн заразились, более 49 млн инфицированы в настоящее время, около 263 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,8%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 866882 умерших
Бразилия – 620419
Индия – 485035
Россия – 318432 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 300764
Перу – 203157
Великобритания – 151007
Индонезия – 144150
Италия – 139872
Иран – 131972
Колумбия – 130529
Франция – 126305
Аргентина – 117670
Германия – 115605
Польша – 100938
Украина – 97737
ЮАР – 92830
Испания – 90508
Турция – 84125
Румыния – 59114
Филиппины – 52654
Венгрия – 40083
Чили – 39290
Чехия – 36722
Вьетнам – 34964
Эквадор – 33713
Болгария – 31838
Малайзия – 31738
Канада – 31082
Пакистан – 28992
Бельгия – 28539
Бангладеш – 28111
Тунис – 25731
Ирак – 24225
Египет – 22042
Таиланд – 21886
Греция – 21637
Нидерланды – 21114
Боливия – 20103
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6033
Болгария – 4635
Венгрия – 4165
Чехия – 3419
Румыния – 3105
Бразилия – 2887
Польша – 2672
США – 2596
Аргентина – 2568
Колумбия – 2524
Бельгия – 2446
Италия – 2319
Мексика – 2296
Украина – 2256
Великобритания – 2207
Россия – 2181
Тунис – 2143
Греция – 2092
Чили – 2029
Испания – 1935
Франция – 1928
Эквадор – 1867
Боливия – 1687
Иран – 1541
ЮАР – 1536
Германия – 1373
Нидерланды – 1228
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 64 млн человек. Более 36 млн в Индии. Около 23 млн в Бразилии. Более 14 млн в Великобритании. Более 12 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 7 млн в Германии, Италии, Испании. Более 6 млн в Аргентине, Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане, Дании.
Коронавирус был выявлен у 1636179 израильтян, 8290 из них умерли. Относительная смертность: 889 на 1 млн (89-е место в мире).
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