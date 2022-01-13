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NEWSru.co.il :: Здоровье13 января 2022 г., 08:41

Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 191 больной COVID-19 умер

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Украина: за сутки выявлено более 10000 заразившихся коронавирусом, 191 больной COVID-19 умер

13 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 97928 человек (+191 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3727034 (+10046 за сутки).

3537826 (+7202 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,9 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 14,2 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 56 тыс. человек.

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