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Здоровье

Исследователи связывают задержку развития мозга с расстройством пищевого поведения

Психология
Исследования
Душевное здоровье
время публикации: 13 января 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 14:15
Исследователи связывают задержку развития мозга с расстройством пищевого поведения
AP Photo/Keith Srakocic

Задержка развития мозга, проблемы с психическим здоровьем и генетические факторы играют ключевую роль в расстройствах пищевого поведения у более чем 50% молодежи.

Исследование Института психиатрии, психологии и неврологии Королевского колледжа Лондона рассматривает, как подростковое созревание мозга, генетические факторы и проблемы с психическим здоровьем влияют на формирование нарушенных пищевых привычек. Группа ученых изучила генетические данные, МРТ-сканы в возрасте 14 и 23 лет, а также анкеты, содержащие вопросы о благополучии и пищевом поведении 996 участников из Англии, Ирландии, Франции и Германии.

МРТ-анализы показали, что замедленное созревание мозга, определяемое по уменьшению объема и толщины коры, связано с нездоровыми пищевыми привычками. Этот эффект оставался значимым, независимо от индекса массы тела (ИМТ). Особенно замедленное развитие мозжечка – области, отвечающей за контроль аппетита – связывает генетические риски высокого ИМТ с ограничительными пищевыми привычками в возрасте 23 лет. Задержка созревания мозга также играет роль в связи между психическими проблемами в подростковом возрасте и развитием расстройств пищевого поведения в будущем.

Результаты исследования показывают, что у людей с нездоровыми пищевыми привычками в возрасте 23 лет был зафиксирован более высокий уровень внутренних проблем (например, тревожности, депрессии) и внешних проблем (например, гиперактивности, нарушений поведения) в возрасте 14 лет по сравнению с теми, кто придерживался здорового питания.

Исследователи также пришли к выводу, что у людей с нездоровыми пищевыми привычками проблемы внутреннего характера усиливались с возрастом, в то время как внешние проблемы снижались во всех группах, но оставались более выраженными у тех, кто испытывает эмоциональные или неконтролируемые приступы переедания. Подростки, ограничивающие себя в еде, чаще придерживались диет, в то время как те, кто страдает от эмоционального или неконтролируемого пищевого поведения, более часто как соблюдали диеты, так и переедали.

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