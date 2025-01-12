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Здоровье

Приемный покой в больнице РАМБАМ заполнен на 200%

Инфекции
Больницы
время публикации: 12 января 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 12 января 2025 г., 21:28
Приемный покой в больнице РАМБАМ заполнен на 200%
Chaim Goldberg/Flash90

Из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ по стране существенно выросла нагрузка на приемные отделения. Руководство больницы РАМБАМ в Хайфе сообщает о загрузке приемного покоя на 200% от расчетного количества пациентов.

Подобная перегрузка наблюдается в приемном отделении уже десять дней подряд. Переполнены и отделения госпитализации, где количество больных составляет 105% от расчетного.

Большая часть прибывающих в приемный покой страдают затруднениями дыхания, вызванными осложнениями гриппа, а также воспалением легких. Наиболее тяжело переносят осложнения пожилые люди.

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