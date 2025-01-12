Приемный покой в больнице РАМБАМ заполнен на 200%

Из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ по стране существенно выросла нагрузка на приемные отделения. Руководство больницы РАМБАМ в Хайфе сообщает о загрузке приемного покоя на 200% от расчетного количества пациентов.

Подобная перегрузка наблюдается в приемном отделении уже десять дней подряд. Переполнены и отделения госпитализации, где количество больных составляет 105% от расчетного.

Большая часть прибывающих в приемный покой страдают затруднениями дыхания, вызванными осложнениями гриппа, а также воспалением легких. Наиболее тяжело переносят осложнения пожилые люди.