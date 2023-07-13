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    Здоровье

    Жара в Израиле: рекомендации медиков и запреты пожарных

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    Жара в Израиле: рекомендации медиков и запреты пожарных
    Chaim Goldberg/Flash90

    Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в течение ближайшей недели температура будет выше среднесезонной во всех регионах страны, особенно во внутренних, горных и восточных районах.

    Синоптики прогнозируют, что днем температура в Иерусалиме будет до 36 градусов, в Тель-Авиве – до 33, в Хайфе – до 34, в Эйлате – до 44, в Беэр-Шеве – до 41, на побережье Мертвого моря – до 43, в Иорданской долине – до 45, на берегу озера Кинерет – до 44, на Голанских высотах – до 40.

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    Пожарная служба объявила о запрете на разжигание костров на открытой местности. Запрет действителен до понедельника, 17 июля. Он может быть продлен, если сохранится сухая и жаркая погода. Силы пожарной службы приведены в состояние повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

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    Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

    При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения. Минздрав называет основные симптомы теплового удара: повышение температуры тела до уровня более 39,5 градусов, покрасневшая, горячая и сухая кожа без потоотделения, учащенный пульс, сильная головная боль (и/или ощущение "пульса" в голове), головокружение, тошнота, спутанность сознания и потеря сознания. При наличии этих симптомов нужно незамедлительно вызвать скорую помощь (телефон 101), а до ее прибытия позаботиться о том, чтобы пострадавший находился в тени, а тело охлаждалось (например, льдом). Минздрав напоминает: при тепловом ударе пострадавшему нельзя давать пить. Не следует давать и жаропонижающие лекарства до прибытия бригады скорой помощи.

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    Управление природы и парков объявило накануне, что в связи с жарой разведение костров категорически запрещено во всех заповедниках и национальных парках из-за пожароопасности. Это распоряжение действует до воскресенья, 16 июля, и может быть продлено. В связи с жарой закрыты туристические маршруты в Иудейской пустыне и около побережья Мертвого моря. Рекомендовано воздерживаться от длительных пеших путешествий.

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    Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в утренние или вечерние часы.

    Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Июля 2023
    Объявлен запрет на разжигание костров до 17 июля
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Июля 2023
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