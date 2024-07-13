В возрасте 96 лет скончалась "секс-гуру" нескольких поколений американцев Рут Вестхаймер

В возрасте 96 лет скончалась Рут Вестхаймер, известная во всем мире "доктор Рут", американский сексопатолог, ведущая теле- и радиопередач, автор множества книг. Она умерла у себя дома, на Манхэттене, сообщает Times of Israel.

Рут (урожденная Карола Рут Зигель) родилась во Франкфурте, в семье религиозных евреев Ирмы и Юлиуса Зигель. В 1939 году, после того, как Юлиус был арестован нацистами, мать отправила девочку в Швейцарию, где Рут оставалась все годы Второй мировой войны. В 1945 году, узнав о том, что ее родители погибли от рук фашистов, Рут Зигель отправилась в Палестину и вступила в военизированную организацию "Хагана". Она принимала участие в войне 1948-го года в качестве снайпера и была тяжело ранена.

В 1950-м году Рут уехала в Париж и поступила в Сорбонну, а спустя 6 лет отправилась покорять Америку. Тем не менее, она уверяет, что, по-прежнему, привязана к Израилю – возможно, потому, что с этой страной связан и ее первый сексуальный опыт.

В 80-х годах американскую аудиторию потрясли ее "Сексуальные разговоры", выходившие на радио после полуночи. Рут Вестхаймер быстро завоевала репутацию ведущего сексолога и доверие тысяч пациентов. Доктор Рут написала множество книг по сексологии, включая "Энциклопедию секса от доктора Рут" и "Секс для чайников".

Была замужем за Манфредом Вестхаймером 40 лет, пока он не скончался в 1997 году. У супругов родились двое детей.