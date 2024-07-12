Четырехлетняя девочка скончалась от бактериальной инфекции в больнице "Асута" в Ашдоде

В больнице "Асута" в Ашдоде скончалась четырехлетняя девочка, поступившая в отделение неотложной помощи в четверг вечером с высокой температурой, возникшей за несколько часов до обращения в больницу. Врачи полагают, что причиной смерти ребенка стала острая бактериальная инфекция, в настоящее время проводятся лабораторные исследования.

После прибытия в приемный покой больницы девочка получила неотложное лечение антибиотиками и инфузией, после чего она была помещена в детскую реанимацию. Состояние ребенка продолжало ухудшаться, врачи приняли решение подключить девочку к аппаратам искусственного дыхания, давая ей лекарства и препараты для поддержки работы сердца.

Через несколько часов, в пятницу утром, девочка скончалась. До заболевания она не страдала какими-либо хроническими болезнями. Врачи предполагают, что причиной смерти ребенка стала опасная бактериальная инфекция. Больница "Асута" сообщила об инциденте в министерство здравоохранения.