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Четырехлетняя девочка скончалась от бактериальной инфекции в больнице "Асута" в Ашдоде

время публикации: 12 июля 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 12 июля 2024 г., 11:35
Четырехлетняя девочка скончалась от бактериальной инфекции в больнице "Асута" в Ашдоде
Yossi Aloni/Flash90

В больнице "Асута" в Ашдоде скончалась четырехлетняя девочка, поступившая в отделение неотложной помощи в четверг вечером с высокой температурой, возникшей за несколько часов до обращения в больницу. Врачи полагают, что причиной смерти ребенка стала острая бактериальная инфекция, в настоящее время проводятся лабораторные исследования.

После прибытия в приемный покой больницы девочка получила неотложное лечение антибиотиками и инфузией, после чего она была помещена в детскую реанимацию. Состояние ребенка продолжало ухудшаться, врачи приняли решение подключить девочку к аппаратам искусственного дыхания, давая ей лекарства и препараты для поддержки работы сердца.

Через несколько часов, в пятницу утром, девочка скончалась. До заболевания она не страдала какими-либо хроническими болезнями. Врачи предполагают, что причиной смерти ребенка стала опасная бактериальная инфекция. Больница "Асута" сообщила об инциденте в министерство здравоохранения.

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