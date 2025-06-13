Куда обратиться за помощью и медицинской консультацией в дни чрезвычайного положения

В связи с объявлением режима чрезвычайного положения и по указанию министерства здравоохранения, все медицинские центры больничных касс в пятницу, 13 июня, были закрыты.

Больницы приостановили амбулаторную и не экстренную (элективную) деятельность. Поликлиники больничных касс и отделения "типат халав" также не вели приём, за исключением жизненно необходимой деятельности.

Министерство здравоохранения распорядилось выписать пациентов, не нуждающихся в госпитализации. Они отправлены домой или в учреждения длительного ухода.

При необходимости можно воспользоваться онлайн-консультацией и консультацией по телефону. Социальная активистка Татьяна Берлин, ведущая группы "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook и одноименного канала в Telegram, опубликовала координаты центров неотложной помощи и телефонного консультирования больничных касс.

"Маккаби":

Пункты неотложной помощи "Макаби" (за исключением отделения "Хорев" в Хайфе) работают по обычному расписанию.

Онлайн-услуги "Макаби" доступны круглосуточно для всех застрахованных.

Можно связаться с семейными врачами и педиатрами по телефону *6101, а также с медсёстрами и информационным центром по номеру *3555.

"Клалит":

Онлайн-сервисы семейной и детской медицины, а также центр медсестёр работают в круглосуточном режиме 24/7.

Обратиться можно через приложение "Клалит", сайт или по телефону *2700

Обратиться в центр психологической поддержки, где работают психологи и соцработники можно по телефону: *8703

"Меухедет":

Работают только диализные центры и пункты неотложной помощи: в Ашдоде, Тель-Авиве, Хадере и Хайфе - с 12:00 до 24:00, включая выходные, в Иерусалиме - круглосуточно, 24/7.

Онлайн-услуги через сайт и приложение доступны круглосуточно

Консультации по телефону доступны по номеру *3833, доб. 6

Центр по беременности - с 08:00 до 24:00

Детский центр "Джуниор" - с 12:00 до 24:00

Центр психологической поддержки доступен круглосуточно по номеру *3833, доб. 8

"Леумит":

Медицинские консультации 24/7 по телефону *507

Также открыт круглосуточный центр экстренной психологической помощи - *507, доб. 9, где работают квалифицированные специалисты.