Острый дефицит донорской крови: МАДА призывает доноров по всей стране

В связи с острым дефицитом донорской крови в банке крови "Маген Давид Адом" в пятницу, 13 июня, в разных городах страны будут работать экстренные станции сбора крови – в некоторых районах вплоть до вечера пятницы. В сообщении подчеркивается: крови не хватает для онкологических больных и для срочных переливаний.

Прежде всего, не хватает крови универсальной первой группы (0), однако существует нехватка и крови других групп. Бригады МАДА открыли станции сбора донорской крови в соответствии с указаниями Командования тылом – в местах, где есть возможность быстро удалиться в защищенное пространство и в защищенных пространствах.

Общественность призывают прийти и сдать кровь.

Список городов:

Ашдод – улица а-Рефуа 7, больница "Асута" Ашдод, в коридоре отделения радиотерапии, -2 этаж, станция сбора крови будет работать до 19:00

Беэр-Шева – больница "Сорока", Legacy Heritage Oncology Center, 1 этаж, до 15:00

Беэр-Шева – ул. Дерех а-Мешарерим, 10, консерватория, до 17:00

Беэр-Шева – ул. Соколов 4, станция МАДА, до 17:00

Хайфа – ул. а-Алия а-Шния 8, больница РАМБАМ, каньон Саголь, до 15:30

Хайфа – ул. Альмог 13 в районе Неве-Давид, до 15:30

Тверия – ул. а-Маврег, "Биг Тверия Илит", до 16:00

Иерусалим – ул. а-Мем-Гимель 7, станция МАДА, до 14:00

Иерусалим – ул. а-Мелех Джордж 20, перед "Машбиром" до 14:00

Кармиэль – ул. Насиэй Исраэль 33, "Гейхал а-Тарбут" до 16:00

Нагария – ул. Ливне 2, школа ОРТ "Магшимим", район Ицхак Шамир, до 15:30

Ноф а-Галиль, ул. а-Римон в здании муниципалитета Ноф а-Галиль до 16:00

Афула – ул. Агас 4, ОРТ Бен-Гурион до 16:00

Реховот – ул. проф. Юваль Неэман 106, школа "Прахей а-Мада" до 18:00

Тель-Авив – ул. Вайцман 6, больница "Ихилов", реабилитационное отделение ("биньян а-Шикум"), -1 этаж, до 19:30.

Вы также можете найти удобное для вас место сдачи крови в ближайшие дни, назначить очередь и помочь пополнить банк крови МАДА онлайн на сайте https://www.mdais.org/blood-donation.